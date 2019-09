Europa League, tutti i risultati e i marcatori della prima giornata

EUROPA LEAGUE RISULTATI E MARCATORI - L'Europa League 2019/20 ha preso ufficialmente il via. La Lazio di Simone Inzaghi è subito caduta contro il Cluj, subendo la seconda rimonta consecutiva. Vince, invece, la Roma di Fonseca. I giallorossi, unica altra italiana nella competizione, superano per 4-0 in casa i turchi dell'Istanbul Basaksehir. Tra le big vincono all'esordio il Siviglia, l'Arsenal, il Manchester United e il Porto. Il big match della prima giornata tra Psv e Sporting Lisbona sorride agli olandesi che si impongono per 3-2. Il Wolverhampton perde l'esordio in casa contro il Braga di Wallace.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della prima giornata

Gruppo A

- Apoel Nicosia-Dudelange 3-4

36’ e 82’ Sinani (D), 51’ Bernier (D), 54’ e 58’ Pavlovic (A), 56’ rig. De Vincenti (A), 72’ Stoltz (D)

- Qarabag-Siviglia 0-3

62’ Hernandez, 78’ El Haddadi, 85’ Torres

Gruppo B

- Dynamo Kiev-Malmö 1-0

84’ Buyalsky

- Copenaghen-Lugano 1-0

50’ Santos

Gruppo C

- Basilea-Krasnodar 5-0

9’ e 40’ Bua, 52’ Zuffi, 54’ aut. Vilenha, 79’ Okafor

- Getafe-Trabzonspor 1-0

18’ Rodriguez

Gruppo D

- Lask-Rosenborg 1-0

45’ Holland

- Psv Eindhoven-Sporting Lisbona 3-2

19’ Malen (P), 25’ aut. Coates (S), 39’ rig. Bruno Fernandes (S), 48’ Baumgartl (P), 82’ Mendes (S)

Gruppo E

- Cluj-Lazio 2-1

25' Bastos (L), 41' rig. Deac (C), 75’ Omrani (C)

- Rennes-Celtic 1-1

38’ rig. Niang (R), 59’ rig. Christie (C)

Gruppo F

- Eintracht Francoforte-Arsenal 0-3

38’ Willock, 85’ Saka, 88’ Aubameyang

- Standard Liegi-Vitoria Guimaraes 2-0

66’ aut. Hanin, 92’ M’poku

Gruppo G

- Porto-Young Boys 2-1

8’ e 29’ Tiquinho (P), 15’ rig. Nsame (Y)

- Rangers-Feyenoord 1-0

24’ Ojo

Gruppo H

- Espanyol-Ferencvaros 1-1

10’ aut. Lopez (F), 60’ Vargas (E)

- Ludogorets-Cska Mosca 5-1

11’ Diveev (C), 47’ Wanderson (L), 50’ Lukoki (L), 52’, 68’ ,rig. 73’ Keseru (L)

Gruppo I

- Gent-Saint Etienne 3-2

2’ e 43’ David (G), 38’ Khazri (S), 64’ aut. Perrin (G), 74’ aut. Kaminski (S)

- Wolfsburg-Oleksandriya 3-1

20’ Arnold (W), 24’ Mehmedi (W), 67’ Banada (O), 68’ Brekalo (W)

Gruppo J

- Borussia Mönchengladbach-Wolfsberg 0-4

13’ Weismann , 31’ e 68’ Leitgeb, 41’ Ritzmaier

- Roma-Istanbul Basaksehir 4-0

42' aut Caiçara, 58' Dzeko, 71' Zaniolo, 90’ Kluivert

Gruppo K

- Slovan Bratislava-Besiktas 4-2

14’ Sporar (S), 29’ rig. Ljajic (B), 45’ aut. Bozhikov (B), 58’ Sporar (S), 92’ Ljubicic (S), 94’ Rharshalla (S)

- Wolverhampton-Braga 0-1

71’ Horta

Gruppo L

- Manchester United-Astana 1-0

73’ Greenwood

- Partizan Belgrado-Az Alkmaar 2-2

12’ Stengs (A), 42’ rig. e 62’ Natcho (P), 67’ Boadu (A)

