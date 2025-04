Europa League | United, Tottenham e Bilbao: tre pareggi su tre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre pareggi su tre. Dopo l'anticipo delle 18.45 tra Bodo/Glimt e Lazio, si sono appena concluse le altre tre partite. Inizio a handicap del Tottenham, che nell’arco di appena sette minuti si ritrova sotto in casa con un gol in buca d’angolo di Ekitiké e Vicario battuto. L’1-0 dell’Eintracht Francoforte però non dura molto e dopo l’errore a due passi di Johnson gli Spurs rimediano allo choc iniziale con il gol di tacco di Pedro Porro.

Finisce in X anche la sfida tra Rangers e Athletic Bilbao nonostante il cartellino rosso al 13' di Propper, difensore della formazione scozzese. All'80' gli spagnoli hanno l'illusione del vantaggio, ma la gioia dura ben poco: dopo il check del Var, l'arbitro annulla il gol. Il risultato finale è 0-0. Il terzo pareggio di giornata arriva dal Manchester United, che fa 2-2 contro il Lione: alla rete di Almada dopo 25 minuti dal fischio d'inizio fa seguito quello di Yoro in pieno recupero del primo tempo. Un gol per parte anche nel secondo tempo col pareggio dei francesci che arriva al 90'+5' dal piede di Cherki.

TORNA ALLA HOMEPAGE