Europei 2020, si aprono le porte dell'Olimpico: c'è l'ok del Governo

L'Europeo è salvo. Il Governo italiano infatti ha dato il suo ok per aprire le porte ai tifosi in vista della manifestazione che prenderà il via a giugno e che vedrà la Capitale ospitare quattro match. Come riportato dall'Ansa Valentina Vezzali, sottosegretario dello sport, ha dato il via libera alla presenza all'Olimpico di "almeno il 25% della capienza", tramite una lettera indirizzata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. La stessa verrà anche girata anche alla Federcalcio all'Uefa.

