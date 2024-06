Europei 2024 | Tamberi va da Mattarella con la bandiera sporca di sangue: il motivo

Quella di ieri rimarrà una serata storica per l'atletica italiana e soprattutto per Gianmarco Tamberi che ancora una volta ha scritto in modo indelebile il suo nome nella storia. Il campione del mondo e campione Olimpico, ha conquistato l'oro agli Europei di Roma 2024 con l'incredibile misura di 2.37, record nel 2024. Al termine della gara Gimbo, che sarà anche il portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi, si è diretto verso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una bandiera macchiata di sangue... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TAMBERI <

