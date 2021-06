Europei, Cassano: "Italia? Non è tra le prime cinque d'Europa ma..."

Solo quattro giorni separano l'Italia dall'esordio all'Europeo che prenderà il via l'11 giugno con il mach tra gli azzurri e la Turchia allo Stadio Olimpico. In merito a dove può arrivare la compagine di Mancini è intervenuto Antonio Cassano: "L’Italia non è tra le prime cinque d’Europa, ma è pronta a farle impazzire. La Francia è davanti a tutti, ha tre squadre e anche Benzema. Poi Inghilterra, Spagna, Belgio, Portogallo. All’appello bisogna considerare che manca anche la Germania… Lineker dice che alla fine arrivano i tedeschi, io me li aspetto", queste le sue parole riportate da Il Giornale.

