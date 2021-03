Europei, Costa: "Se rispetteremo i piani si potrà tornare allo stadio"

Il ritorno dei tifosi negli stadi in vista dell'Europeo imminente è certamente uno dei temi maggiormente trattati in questo periodo visto anche il veto posto dalla Uefa della presenza del pubblico durante i match. L'apertura in questo senso sembra esserci anche da parte del governo come confermano le parole di Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale ad una vita normale. Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito".

VACCINI - "A breve inizierà anche la somministrazione di Johnson&Johnson che ci consentirà di aumentare il numero di vaccinazioni, anche perché è monodose. Questo ci consentirebbe di pianificare delle riaperture".

