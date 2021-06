Europei, i club che hanno mandato in gol più calciatori: c’è la Lazio, mentre la Juve…

L'Europeo è già entrato nel vivo. Oggi si conclude il primo turno della fase a gironi con Ungheria - Portogallo e Francia - Germania. Quali sono le società che hanno mandato più calciatori in gol fino a questo punto della competizione? In questa speciale classifica sono presenti diverse squadre italiane: l'Inter 3 reti (Lukaku, Lukaku, Skriniar), la Lazio con 1 (Immobile), Napoli 1 (Insigne), Torino 1 (Linetty), Genoa 1 (Pandev). Nella graduatoria c'è anche la Juventus che però detiene un record in negativo. Tra i calciatori bianconeri che partecipano a Euro 2020 nessuno ha trovato la via del gol, ma ben due giocatori hanno siglato un'autorete: Demiral e Szczesny.