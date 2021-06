Europei, Locatelli: "Da bambino li guardavo sul maxi schermo. Daremo tutto"

Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine. Venerdì 11 giugno, ore 21, si accendono i riflettori allo Stadio Olimpico per la prima gara degli Europei tra Italia e Turchia. Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e protagonista dell'Italia di Mancini, si è presentato in conferenza stampa per fissare gli obiettivi della Nazionale. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

EUROPEI - "Essere qui è un'emozione, è una cosa che sognavo da bambino. Non so che formazione sceglierà il mister ma cercheremo di farci trovare pronti. C'è responsabilità, vai in campo per gli italiani, è una responsabilità che tutti vorrebbero prendersi. E' un orgoglio. Il fatto che sia stato spostato mi ha agevolato, è stata una stagione dove sono maturato. Sono cambiato come calciatore, come persona, mi sento più maturo e responsabile".

ITALIA - "Abbiamo un'identità precisa sul come giocare. Le difficoltà, se ci saranno, saremo pronti. Nasciamo così: abbiamo unità d'intenti, risalterà anche in queste occasioni. Rappresentare l'Italia è una cosa da raccontare ai figli. Guardavo queste competizioni all'oratorio sul maxi schermo. So quanto sarebbe bello giocare, daremo tutto per l'Italia".



TURCHIA - "E' una squadra importante, hanno giocatori bravi come Calhanoglu con cui ho giocato insieme. Non sarà facile ma dovremo dare tutto".

TIFOSI - "E' qualcosa di bellissimo, canterò l'inno come mai fatto prima. Sentirli sarà fantastico, avere i miei cari allo stadio sarà bello e determinante. Ora che le cose vanno meglio sarà tutto bellissimo".