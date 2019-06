Europei U21, Chiesa e Di Biagio: "Grande Italia, vittoria importantissima"

L'Italia Under 21 batte la Spagna per 3-1 all'esordio nell'Europeo trascinata da Chiesa. Proprio il calciatore della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida: "E' stata una grande Italia. I primi 20 minuti abbiamo sofferto, la Spagna ha dimostrato di essere forte tecnicamente. Ma noi abbiamo dimostrato di non mollare mai, ora pensiamo alla prossima gara che è ancor più importante. Insieme ci troviamo benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme e qualcuno di noi ha avuto anche l'opportunità di andare in nazionale maggiore. Per noi è un onore giocare con i più grandi, ma quando veniamo qui dobbiamo dare tutto. Dedico i gol a famiglia, ragazza e tutte le persone che sono sempre con me".



DI BIAGIO - Subito dopo è stato il turno anche del ct Di Biagio: "E' stupendo tutto questo (riferendosi al Dall'Ara sold-out ndr). Sapevamo cosa ci aspettava dal punto di vista del pubblico, è davvero fantastico, sembra di vivere qualcosa di irreale. Oggi abbiamo iniziato male, soffrendo il loro palleggio. Poi pian piano siamo usciti fuori, complimenti ai ragazzi per la reazione. E' una vittoria importantissima. Eravamo un po' contratti, questo successo può farci andare avanti più sereni".

