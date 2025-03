EURORIVALI | Bodo/Glimt, arriva un rinforzo in difesa: è un ex Palermo

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bodo/Glimt, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha annunciato un nuovo innesto in difesa. Il club ha ingaggiato Haitam Aleesami, terzino sinistro, che ha firmato un contratto fino a dicembre 2026. Il trentatreenne ha avuto diverse esperienze in Europa, ha vestito tra le altre le maglie di Goteborg, Palermo e Apollon Limassol.

Il difensore però, non potrà essere schierato da Knutsen perché non è presente nella lista Uefa. Nell'ultima stagione ha giocato con il KFUM, squadra rivale del Bodo nella massima serie norvegese. "È bello essere qui, desideravo venire a Bodø. È stato un lungo processo ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - ha dichiarato dopo la firma - Quando hanno mostrato interesse per la prima volta, ho pensato che fosse lusinghiero. Poi, se si considera cosa ha fatto il Glimt negli ultimi anni, è chiaro che è quasi impossibile dire di no. Ho seguito da vicino e ho giocato con alcuni dei ragazzi che in precedenza facevano parte della nazionale. È chiaro che il Bodø/Glimt si è affermato molto in Europa negli ultimi due anni, e ora è addirittura ai quarti di finale dell'Europa League, è una squadra importante e forte. È chiaro che tutti vogliono far parte di un gruppo così".

