Everton, minacce di morte per Pickford e la famiglia: il portiere assume una scorta

Situazione davvero per Jordan Pickford. Il portiere inglese si è reso protagonista di un intervento scellerato su Van Dijk durante il derby Everton-Liverpool dello scorso 17 ottobre. Il difensore olandese ha riportato la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dal campo per quasi tutta la stagione. Come riporta Daily Mail, Pickford è stato sommerso di insulti e minacce anche nei confronti della propria famiglia. L'estremo difensore dei Toffees è stato costretto ad assumere una scorta di sicurezza per proteggere se stesso, sua moglie e suo figlio.

