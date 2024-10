Ex Lazio, dietrofront Candreva-Genoa: i retroscena della trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Era di appena pochi giorni fa la notizia che vedeva l’ex calciatore biancoceleste Antonio Candreva a un passo dall’approdo al Grifone, ma nelle ultime 48 ore è accaduto qualcosa che ha letteralmente bloccato la trattativa. Come riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, infatti, il giocatore sembrava già diretto verso la Liguria, ma nei piani alti della dirigenza genoana si sono iniziati ad insinuare dei dubbi circa la convenienza dell’affare. La brusca frenata è arrivata probabilmente per via dell’età del calciatore, che a Febbraio compirà 38 anni e per il fatto che Candreva è rimasto ai box da fine maggio e non ha sostenuto la preparazione atletica in gruppo.