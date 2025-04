Ex Lazio, Felipe Anderson inizia a incidere in Brasile: "Non ho avuto vita facile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Palmeiras batte il Cerro Porteño con il risultato di 1-0 in Copa Libertadores e finalmente Felipe Anderson si rende protagonista. Autore dell'assist per l'unico gol del match, l'ex Lazio inizia finamente ad essere decisivo con il suo Palmeiras. Infatti, oltre al gol, è stato molto presente con giocate di qualità all'interno della gara. Ecco di seguito le sue parole rilasciate a UOL Esporte: "Quando sono arrivato, volevo vincere con il Palmeiras. Lavoro giorno e notte per dimostrarlo sul campo. Non ho avuto vita facile quando sono arrivato, siamo stati eliminati dalle competizioni e questo ha influito sulla fluidità del nostro gioco . Ora abbiamo voltato pagina come squadra e quest'anno cercheremo di vincere, dimostrando sul campo cosa vogliamo noi e cosa vogliono i tifosi. Siamo disposti a soffrire per raggiungere la vetta. Per me è importante lavorare, sapendo che i tifosi vogliono vedere un bel calcio. Credo che quest'anno andrà tutto bene".