Ex Lazio, il Cholo Simeone ribalta il Barcellona: "Preparati per competere"

Serata di festa a Madrid. Nella giornata di ieri l'Atletico del Cholo Simeone ha vinto a Barcellona in rimonta, lanciandosi in cima alla classifica provvisoria in attesa del Real Madrid. Un gol all'ultimo minuto di Sorloth, siglato in pieno stile cholista, alza l'ambizione dei colchoneros. Il tecnico Diego Simeone, ex giocatore di Lazio e Inter, è entusiasta dei suoi. Ecco di seguito le sue parole nel post-partita riportate da TMW: "Sono felice, non posso mentire. La squadra ha sofferto. Il Barcellona gioca molto bene, attacca sempre. Oggi abbiamo avuto una bella serata difensiva per molti, Oblak soprattutto. Questo ci ha permesso di sopravvivere. Il secondo tempo è stato più giocato. Abbiamo avuto l'1-1 di Barrios. Loro ne hanno avuti tanti. Noi abbiamo avuto forza. Con così tanto attacco da parte dell'avversario, puoi diventare disordinato, invece non lo siamo stati. La squadra è stata paziente e ha approfittato di un contro per segnare un grande gol. Il gol di Sorloth è un grande gol".

L'allenatore argentino ha poi aggiunto: "I giocatori sono preparati per competere. La cosa più forte che abbiamo è il gruppo. Il gruppo lo dimostra con i fatti. I cambiamenti quando arrivano, li fanno davvero. Questo vogliamo noi allenatori. Che tutti possano essere a bordo allo stesso modo. Il nostro modo di competere con due mostri come Real Madrid e Barça è avere tutta la squadra in buona forma".