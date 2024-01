Ex Lazio | Libor Kozak sul mercato: è addio all'Arezzo, ora il futuro...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Era l'8 agosto, e l'Arezzo annunciava quello che per la Serie C è un colpo di lusso: gli amaranto avevano infatti raggiunto l’accordo con l'ex Lazio Libor Kozak, uno che a 19 aveva esordito in Serie A con la formazione capitolina conquistando due volte la Coppa Italia (2008-2009, 2012-2013), risultando il miglior marcatore in Europa League con 8 gol nella stagione 2012-2013 e realizzando con la maglia biancazzurra 22 gol in 80 presenze. Maglia numero 9 sulle spalle per chi in carriera ha poi collezionato oltre 300 presenze nei campionati di prima e seconda serie anche stranieri - segnando 96 gol - e ha vestito la maglia della propria nazionale.

Tutto lasciava presagire il meglio, ma tra le fila del Cavallino il giocatore non ha sostanzialmente trovato spazio: solo sette spezzoni di gara, per un totale di neppure 200 minuti giocati, tanto da risultare adesso un giocatore fuori lista. E quindi possibile partente in questa finestra invernale di calciomercato, che si concluderà poi il prossimo 1° febbraio. E che vede il classe 1989 già attenzionato da un club.

Come infatti riferisce Tv9, il Grosseto ha subito richiesto informazioni sul calciatore, tanto che sembra sia già partita una trattativa. Non si è nascosto mister Vitaliano Bonuccelli, "stiamo cercando un attaccante. Libor Kozak è uno dei nostri obiettivi", e l'agente del calciatore, Matteo Mayer ha confermato il tutto: "Confermo che per Libor abbiamo ricevuto offerta dalla Lega Pro che io e il mio assistito stiamo valutando - si legge su grossetosport.com -. Confermo pure l'interessamento del Grosseto e che stiamo ragionando sopra tale opportunità". Non resta quindi che attendere.