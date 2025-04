Ex Lazio, Lombardo e la Samp: "Faremo l'impresa per Vialli, Sinisa e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Attilio Lombardo, ex calciatore biancoceleste, oggi è il vice allenatore della Sampdoria, al fianco di Alberico Evani. Gli ex blucerchiati sono stati chiamati per salvare la Sampdoria da una situazione complicata. La società ha affidato il futuro al cuore, a chi tiene al club genovese. In un' intervista al Secolo XIX, Lombardo ha parlato dell'impresa da compiere e della vittoria contro il Cittadella, con un pensiero rivolto a chi non c'è più:

"Le mani al cielo al fischio finale del match contro il Cittadella? Sì erano per Vialli. Ma nel mio gesto non ho dimenticato neppure gli altri, come il presidente Mantovani, Mihjalovic, Borea e Giorgio Ajazzone. Luca sarebbe stato contento, era il suo sogno. Spero che quell’immagine possa far capire che chi non c’è più è rimasto dentro i nostri cuori e ci accompagnerà in un’impresa che dobbiamo a tutti i costi compiere".