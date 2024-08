Ex Lazio | Luiz Felipe può tornare in Europa: lo vogliono in Premier League

Dopo un solo anno in Arabia Saudita, all'Al-Ittihad, può già rientrare in Europa. Si tratta di Luiz Felipe, ex difensore della Lazio che nell'estate del 2022 ha lasciato la Capitale a parametro zero. Il centrale italo-brasiliano, dopo una breve esperienza anche al Real Betis, in Spagna, adesso sarebbe nel mirino di un club di Premier League. Come riportato in Brasile, infatti, il Newcastle sarebbe intenzionato ad acquistare il classe '97. I Magpies, però, in quel ruolo starebbero seguendo anche Marc Guehi del Crystal Palace.