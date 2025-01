Ex Lazio | Martusciello presenta Luiz Felipe al Marsiglia: "Ecco che difensore è"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'esperienza in Arabia Saudita, Luiz Felipe si è trasferito a parametro zero al Marsiglia di De Zerbi. Per raccontare il centrale italiano ai microfoni de L'Equipe è intervenuto l'ex vice-allenatore, e poi tecnico, della Lazio Giovanni Martusciello. I due si sono conosciuti proprio nella Capitale. Queste le sue parole: “Luiz Felipe ha una grande personalità, un'ottima tecnica e una grande esplosività muscolare. Non ha mai paura ed è molto coraggioso nel duello, a volte rischiando anche di farsi male. Credo che abbia tutte le carte in regola per avere successo al Marsiglia dove troverà un allenatore straordinario che costruisce da dietro come Sarri”.