Ex Lazio | Raul Moro subito decisivo nella sfida tra Real Valladolid e Espanyol 

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio da incorniciare per l'ex calciatore della Lazio Raul Moro subito decisivo con la maglia del Real Valladolid che lo ha riscattato proprio in estate dopo il prestito della passata stagione. Il classe 2002 ha infatti sbloccato la gara contro l'Espanyol mettendo in rete l'assist servito da Ndiaye e realizzando il gol che ha poi consegnato la vittoria alla squadra di Pezzolano.