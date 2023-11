Ex Lazio, ritorno a Roma per Lucas Leiva: era a Fontana di Trevi - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ritorno a Roma, da turista, per Lucas Leiva. Infatti, mentre la Lazio giocava contro il Bologna in trasferta, il brasiliano ha rimesso piede nella Capitale con la sua famiglia. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due storie in cui si trovava al centro, più precisamente a Fontana di Trevi, facendo un video al monumento. Chissà che però non possa essere ancora presente in città per le prossime due partite della formazione di Sarri, che in una settimana giocherà contro il Feyenoord e contro la Roma nel derby.