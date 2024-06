Ex Lazio | Van Dijk innamorato di Nesta: "Ecco cosa penso di lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk si è raccontato in un'intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com. In particolare si è soffermato su uno dei suoi idoli, ovvero l'ex centrale della Lazio Alessandro Nesta che per lui è il miglior difensore italiano della storia. Questo è ciò che ha detto in merito: “Amavo Nesta. Quando parli di Nesta, parli di eleganza, faceva sembrare tutto così facile. Vedere giocare Alessandro era come assistere ad una partita di Roger Federer nel tennis. Ognuno ha la sua opinione, ma per me Nesta è stato il più grande difensore italiano“.