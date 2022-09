F1 | Ferrari, Binotto sotto accusa: la risposta alle critiche di tifosi e addetti

La Ferrari è andata in grande crisi nella seconda parte del Mondiale. Qual è ora il piano futuro? E quali sono le giustificazioni per un'annata del genere? Binotto, team principal sotto accusa, si difende e difende la Ferrari, analizzando il campionato del Mondo di F1 2022 della Scuderia di Maranello. Clicca fra le frecce qui di seguito per leggere la > difesa di Binotto dalle accuse <