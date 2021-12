ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, GLI ULTIMI GIORNI DI RIPOSO: SARRI FISSA LA RIPRESA PER IL 30 FORMELLO - Ripresa fissata per il 30 dicembre, inizialmente era stata programmata per mercoledì 29. Sarri ritroverà la rosa dopo le due vittorie di fila contro Genoa e Venezia ottenute senza Immobile, ancora alle prese con il covid. Il tecnico spera... FORMELLO - Ripresa fissata per il 30 dicembre, inizialmente era stata programmata per mercoledì 29. Sarri ritroverà la rosa dopo le due vittorie di fila contro Genoa e Venezia ottenute senza Immobile, ancora alle prese con il covid. Il tecnico spera... WEBTV LAZIO, VIA ALLE VACANZE DI NATALE: LEIVA IN BRASILE, PAUSA "D'AMORE" PER MARUSIC - FOTO La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 29. I giocatori della Lazio avranno qualche giorno di riposo prima di potersi focalizzare al girone di ritorno. Le foto condivise su Instagram svelano le mete scelte da alcuni di loro per le proprie... La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 29. I giocatori della Lazio avranno qualche giorno di riposo prima di potersi focalizzare al girone di ritorno. Le foto condivise su Instagram svelano le mete scelte da alcuni di loro per le proprie... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NESSUN CONTATTO PER SANTON: I DETTAGLI AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Non trova conferma l'ipotesi Santon alla Lazio. L'esterno giallorosso potrebbe rescindere il contratto con la società e il suo entourage lo ha proposto a diversi club di Serie A ma non risultano contatti in corso con la società... AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Non trova conferma l'ipotesi Santon alla Lazio. L'esterno giallorosso potrebbe rescindere il contratto con la società e il suo entourage lo ha proposto a diversi club di Serie A ma non risultano contatti in corso con la società...