Fabbian tolto dal mercato e subito decisivo: il Bologna stende il Como

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna batte il Como e resta attaccato al treno per l'Europa. Gli emiliani superano i lombardi con un gol per tempo ad aprire il match ci pensa De Silvestri. La squadra di Fabregas resta in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Fadera e nella ripresa ci pensa Fabbian a chiudere il conto. L'ex Inter entra al 52' e al 66' raddoppia. Il centrocampista, accostato alla Lazio durante questa sessione invernale del calciomercato, sembra destinato a restare in Emilia visto l'infortunio accusato da Ferguson che lo costringerà ai box per circa un mese.