Fabbri bocciato, negato un rigore all'Inter contro la Roma: sarà fermato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano le polemiche su Inter - Roma, in particolare per un calcio di rigore negato ai nerazzurri. Al 91' l'arbitro Fabbri ha ritenuto regolare una vistosa trattenuta in area di Ndicka su Bisseck. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, però, per i vertici arbitrali l’episodio avrebbe meritato la massima sanzione del penalty.

La decisione, infatti, sarebbe dovuta arrivare immediatamente anche senza l'aiuto del VAR, che comunque non è intervenuto. I vertici del CAN hanno ritenuto responsabili dell'errore sia Fabbri in campo che il varista Di Bello, meno colpevole del primo perché il fallo era già visibile sul terreno di gioco. Il rigore, in sostanza, andava fischiato. Proprio per questo, come scritto da Il Corriere della Sera, l'arbitro Fabbri sarà fermato nelle prossime giornate di campionato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.