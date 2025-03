Fabiani, che stoccata alla Roma: "A differenza di altre squadre..."

A Formello c'è una linea guida da seguire: l'imperativo è rialzarsi subito. Intervenuti ai microfoni de Il Messaggero dopo il pesante 5-0 del Bologna ai danni della Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha così commentato il cammino biancoceleste sia in Europa che in campionato: "Siamo a un crocevia delicato, ma ancora in lotta su due fronti, a differenza di altre squadre che sono uscite dalle Coppe. Stiamo soffrendo di più a giocare ogni 72 ore. Così succede che incontri un Bologna in grande salute ed ecco il patatrac. Questo non giustifica il passivo pesante, anzi ci deve servire da insegnamento».

