Facchetti: "La Lazio è la più accreditata per dare fastidio alla Juventus"

"È stato bellissimo vedere come uno stadio si riunisca per l'amore per il calcio e per le figure che ci hanno fatto innamorare di questo sport. Vedere comparire il volto di papà così è quanto di più spiazzante che ci possa essere". Non solo Stefano Re Cecconi, anche Gianfelice Facchetti ha commentato a TMW Radio la scenografia della Curva Nord dominata dall'alto dalla foto di suo padre Giacinto (insieme a Luciano). Poi, da grande tifoso interista, anche un commento sulla partita: "Il centrocampo della Lazio ha dimostrato di essere il più forte, anche ieri sera. Ci sono ancora le possibilità per divertirsi fino alla fine .Vedremo chi avrà più convinzione per farlo: la Lazio è la più accreditata a dare fastidio alla Juventus".

