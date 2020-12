Famiglia Inzaghi, non si vive di solo calcio: gli investimenti immobiliari a Piacenza

La passione per il calcio, diventata lavoro prima da calciatori e adesso da allenatori. Filippo e Simone Inzaghi, una vita passata l'uno al fianco dell'altro. Non solo in campo. Martedì sera sono stati avversari, ma nella vita di tutti i giorni il rapporto è ottimo. E non si limita certo alle questioni legate al pallone. I due hanno fondato anche una società, la Fil-Sim Sport, che ha investito in modo importante nel settore immobiliare. A spiegarlo è l'edizione odierna del Tempo, che rivela: "Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dispone di un consistente patrimonio immobiliare e anche di una partecipazione nella società familiare che ha investito nel mattone. Da una visura catastale aggiornata, infatti, Inzaghi risulta proprietario per metà di tre ville a Rottofreno (Piacenza) che si sviluppano su 30 vani e di un garage di quasi 100 metri quadrati. L’allenatore dei biancazzurri ha investito anche nel mattone della Capitale perché a Roma detiene la nuda proprietà di un’”abitazione di tipo signorile” di 8 vani e annesso garage e l’intero usufrutto di un’altra abitazione simile, sempre con autorimessa. Inzaghi, poi, ha il 48% della Fil-Sim Sport di cui sono soci anche Filippo con una quota paritetica, mentre il restante 4% è diviso tra la madre Marina e il padre Giancarlo. La società, basata anch’essa nel comune del piacentino, ha immobili in carico per 3.2 milioni".

