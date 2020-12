Lazio - Napoli, probabili formazioni: sulle fasce niente cambi

Inzaghi studia le mosse per affrontare il Napoli di Gattuso. In attesa di scoprire se Acerbi ce la farà a recuperare in extremis, la difesa dovrebbe essere la stessa vista contro il Benevento. L'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal ballottaggio Patric-Luiz Felipe. Sugli esterni saranno costretti agli straordinari sia Lazzari che Marusic, visto che Fares ha rimediato una lesione e starà fuori per un mese. In mezzo al campo Milinkovic e Luis Alberto sono certi del posto, mentre in regia potrebbe esserci un avvicendamento tra Escalante - autore di una buona prova martedì sera - e Parolo. Davanti Caicedo si candida per affiancare Ciro Immobile, magari sfruttando il periodo non certo positivo di Correa. In porta dovrebbe essere confermato Reina, che sfiderà la sua vecchia squadra, orfana dello squalificato Insigne. Con Osimhen out da tempo e Mertens finito ko per infortunio contro l'Inter (distorsione alla caviglia), Gattuso dovrà ridisegnare l'attacco del Napoli. Petagna sarà il riferimento avanzato, con Politano e Lozano ai suoi lati. Centrocampo molto fisico con Zielinski, Bakayoko e uno tra Fabian Ruiz e Demme.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. All.: Gattuso.