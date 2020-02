Fascetti: "La Lazio non è il terzo incomodo nella lotta Scudetto"

La Lazio resta in scia della Juventus e ora si prepara al prossimo turno in cui affronterà il Bologna, mentre i bianconeri se la vedranno con l'Inter. A Tuttomercatoweb.com l'ex tecnico biancoceleste Eugenio Fascetti ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi: "Non è il terzo incomodo. Non gioca le coppe, arriva alla partita con una settimana di lavoro. È pericolosa, forse ha un'annata favorevole. A centrocampo sono fortissimi, gli esterni sono bravi e i tre attaccanti sono molto buoni". Sulla possibilità di giocare a porte chiuse: "Non posso dire se è giusto o sbagliato, ci sono persone che si stanno preoccupando di questo e dovranno prendere una decisione senza paura. Mi attengo a ciò che faranno. È una cosa imprevista e stanno studiando il sistema migliore. Non è facile essere al posto di chi decide".

CORONAVIRUS, VIA LIBERA A PARTITE A PORTE CHIUSE

LAZIO, ACERBI A TUTTO TONDO: LE SUE PAROLE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE