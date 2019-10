Fascetti: "Lazio, troppe pause durante la partita. Forse perché..."

La Lazio ha ritrovato morale dopo la vittoria con il Genoa, ma ancora deve acquistare il giusto equilibrio per poter essere costante nelle prestazioni. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex allenatore biancoceleste Eugenio Fascetti: "La Lazio ha momenti di pausa in partita che sono da psichiatra. Questo difetto rischia di essere incurabile, gioca bene 70 minuti e poi crolla. Forse non riescono a concentrarsi per tutti i 90 minuti o non tengono il ritmo iniziale che è troppo forte".

