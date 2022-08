Federica Pellegrini: "Lazio-Bologna? Nella piscina a fianco c'erano gli Europei..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Federica Pellegrini si complimenta con gli atleti azzurri per la grande quantità di medaglie ottenute in questi giorni durante gli Europei di nuoto in corso a Roma. La madrina della competizione ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui esalta lo sport in generale e non solo il calcio che in Italia è sicuramente il più seguito. L'ex campionessa si è soffermata anche sulla grande affluenza all'esterno dello Stadio Olimpico prima del match tra Lazio e Bologna. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Gli ori significano tanto. Spero che l’Italia si renda sempre di più conto della potenza che dà lo sport in generale, non solo il calcio. Qui c’è stato Lazio-Bologna con ponte Milvio bloccata, e ti chiedi: cavoli, nella piscina a fianco ci sono gli Europei. E tutti invece vanno a vedere la Lazio. Non lo dici in chiave polemica ma da sognatrice. Chissà se un giorno riusciremo a spostare quella massa di persone...".