Felipe Anderson, il West Ham non ti ha dimenticato: l’omaggio - VIDEO

In questa pausa forzata dei campionati dovuta al Mondiale, tra mercato e ritiri, c’è spazio anche per i ricordi. Lo testimonia l’ultimo post del West Ham condiviso tramite i canali social ufficiali, protagonista è Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo aver lasciato la Lazio nel 2018, è volato in Inghilterra in cerca di una nuova esperienza che però non è stata semplice come sperava. Le difficoltà non sono mancate, ma neanche i momenti belli come quello da poco postato. Questo il messaggio che lo accompagna: “Uno dei migliori gol di Felipe”. Non si è fatta attendere molto la risposta di Pipe, che ha ricambiato l’affetto con un like.