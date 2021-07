Felipe Anderson, vacanze concluse: il brasiliano di nuovo a lavoro con il West Ham - FOTO

Dopo il prestito al Porto non andato nel migliore dei modi, Felipe Anderson è tornato momentaneamente al West Ham. Il brasiliano ha ancora un anno di contratto con il club inglese e la Lazio sta valutando se ci sono le condizioni per un suo ritorno in biancoceleste. Nel frattempo il giocatore, come mostrato sul suo profilo Instagram, è tornato ad allenarsi con gli Hammers in attesa di sviluppi di mercato. "Si torna a lavoro" ha scritto nella foto pubblicata nelle sue stories con la felpa del West Ham in primo piano.