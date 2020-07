Felipe Anderson, vacanze romane per l'ex biancoceleste e i tifosi... - VIDEO

C'è un legame speciale tra Felipe Anderson e Roma. Il Pipe è stato uno dei gioiellini della squadra biancoceleste, un talento puro che spesso ha fatto emozionare il popolo laziale. Il suo addio per molti è stato doloroso e allo stesso modo in tantissimi lo ricordano con affetto e una punta di malinconia. Il brasiliano non ha mai perso l'occasione di fare il tifo per i suoi ex compagni e adesso si è concesso anche qualche giorno di vacanza proprio nella Capitale che per anni è stata casa sua. Sotto il video ovviamente i commenti dei tifosi della Lazio non si sono fatti attendere, del resto un suo ritorno sarebbe gradito da tutti.