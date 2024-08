Fenerbahce, a Mourinho non passa più: "Guardate Roma - Siviglia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Fenerbahce di José Mourinho è stato eliminato dal Lille dal terzo turno di qualificazione alla Champions League. Dopo la sconfitta per 2-1 in Francia, la squadra di Istanbul ha prima pareggiato lo svantaggio in pieno recupero grazie a un autogol di Diakité e poi, a 2 minuti dalla fine dei tempi supplementari, ha subito il gol di David che ha sancito l'eliminazione dalla principale competizione europea per club, con discesa in Europa League.

In conferenza stampa Mourinho ha rispolverato un suo cavallo di battaglia dai tempi della Roma. Alla domanda di un giornalista sulla possibilità di poter arrivare fino in fondo in Europa League la risposta del portoghese è stata la seguente: "Non avremmo mai potuto vincere la Champions. In Europa League dico se... Per conoscere il resto della mia frase puoi guardare la finale della stagione 2022-2023". Il riferimento è a Roma - Siviglia e alla polemica contro Taylor, arbitro di quella finale. Del resto dopo le sconfitte o le eliminazioni il tema è sempre l'arbitro, che sia Taylor o un rigore moderno.