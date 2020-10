Fenerbahce, Ademi l'erede di Muriqi: in Turchia sono già pazzi di lui

Vedat Muriqi è stato il grande colpo del calciomercato della Lazio. I biancocelesti hanno investito circa 20 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce, che ha tentato fino alla fine di resistere. Addirittura ci sarebbero state pressioni politiche sulla dirigenza del club di Istanbul, ma alla fine il kosovaro è sbarcato a Roma lasciando un vuoto difficile da colmare. Nell'ultimo giorno di mercato il Fenerbahce ha ingaggiato dal Basilea il tedesco Kemal Ademi, reduce da una buona stagione in Svizzera. La stampa turca da subito si è innamorata di lui, dipingendolo come il profilo perfetto per non far rimpiangere Muriqi. Un amore immediato, motivato dalla grande perdita causata dalla cessione del kosovaro.

