Italia, Lazzari: "Darò il massimo con la Lazio per conquistare la Nazionale"

Al termine della vittoria dell'Italia contro la Moldavia al Franchi di Firenze, Manuel Lazzari, chiamato da Mancini dopo due anni di assenza in Nazionale, ha analizzato la sfida ai microfoni di Rai Sport: "La Nazionale per un giocatore è il massimo, mi è mancata tanto. Essere qui e aver giocato dall'inizio questa sera è stato qualcosa di magnifico. Ci siamo divertiti tutti, è stata una serata bellissima. Ho ritrovato un Italia cresciuta. Tra i giocatori c’è grande alchimia, le prestazioni arrivano da sole. Dobbiamo andare avanti così. Se faccio fatica in una difesa a quattro? Tanta gente dice così, sono tanti anni che gioco in una difesa a cinque. Quando vengo chiamato a giocare a quattro, faccio il massimo e credo che anche questa ho dato il mio contributo. Devo far bene con la Lazio per conquistarmi la Nazionale".

