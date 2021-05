Ferrari (ex collaboratore Sarri): "Lazio? Forse è più affascinato dalla Premier League"

Si è detto scettico Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Maurizio Sarri, su un possibile arrivo del tecnico toscano alla Lazio. "Tutti pensano che sia fatta tra Sarri e la Lazio ma non credo sia così" - ha detto ai microfoni di TMW Radio - "Viene dalla vittoria in Europa League e dello scudetto. Magari sta aspettando qualcosa dall'Inghilterra, penso al Tottenham. Uno che ha vinto l'Europa League e lo scudetto potrebbe essere più affascinato dalla Premier League che dalla Lazio".