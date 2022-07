Ferrari, Leclerc deluso: "Parlerò con il box, non sono contento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Boccone amaro da mandare giù quello di oggi per Leclerc. Il pilota monegasco era infatti saldamente al primo posto del Gp d'Ungheria ma a causa di una strategia errata dai box alla fine ha concluso al sesto posto: "Non sono contento della gara, il passo c'era all'inizio e la macchina c'era. Poi abbiamo preso una decisione diversa, di andare sulle hard, e abbiamo perso tanto tempo. Parleremo per migliorarci, dobbiamo farlo. Sono in forma e carico, ci sono state tante emozioni in questo inizio di stagione e ora non vedo l'ora di tornare a correre dopo le vacanze", queste le sue parole riportate da Sportmediaset.