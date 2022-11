Feyenoord - Lazio, De Kuip sold-out e clima incandescente: il dato sugli spettatori

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Con il sostegno del nostro pubblico sono sicuro che vinceremo". Non si nasconde e parla senza mezzi termini Timber in conferenza stampa, sottolineando la bella cornice di tifosi su cui potrà contare il Feyenoord in occasione della partita di domani contro la Lazio. Il "mantra" viene ripetuto poi da Arne Slot: "Avremo il nostro pubblico con noi, sono sicuro sarà una gara più bilanciata". L'obiettivo degli olandesi è "vendicare" la partita d'andata, oltre a conquistare punti fondamentali per il prosieguo del percorso in Europa League, soprattutto perché in un girone "caotico" come quello che coinvolge Lazio e Feyenoord può ancora succedere di tutto. Ecco allora che la risposta del tifo è stata puntuale, importante: il De Kuip, stadio che sarà teatro della gara, sarà sold-out. Circa 50 mila gli spettatori presenti. Da non dimenticare i 600 sostenitori biancocelesti che, in queste ore, sono giunti in Olanda per non lasciar sola la squadra. Neanche in trasferta.

