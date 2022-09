FIFA 23, i cinque candidati per il “giocatore del mese”: c’è un laziale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settembre è arrivato al tramonto ed è tempo di votare il miglior giocatore del mese. FIFA 23, il nuovo videogioco di calcio in uscita in questi giorni, ha lanciato il sondaggio sulle proprie pagine social pubblicando le carte dei cinque candidati al premio. Presenti Becao dell'Udinese, rivelazione di questo avvio di Serie A, Demiral, pilastro della retroguardia di Gasperini, Theo Hernandez, sempre più certezza e freccia del Milan, Kim, che ha sostituto Koulibaly alla grande, e ovviamente Milinkovic-Savic. Il Sergente continua a far innamorare tutti con le sue magie in mezzo al campo. Gol, assist e grandi giocate per il 21, uno dei pochi insostituibili di questa Lazio.