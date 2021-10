Fifa, Christillin: "Insostenibile l'aumento degli ingaggi, occorre calmierare. E sulla Superlega..."

Il problema dei bilanci delle società di calcio "non sta solo nel Covid, che certamente ha pesato, ma nell'aumento dei costi legati soprattutto agli ingaggi, assolutamente non sostenibile". Ha parlato in questo modo Evelina Christillin, membro del Board Uefa e del Consiglio Fifa. Secondo la donna, "o ci si mette tutti d'accordo per dare un calmiere condiviso dai vari stakeholder, e allora forse si può ritornare ad avere una sostenibilità, o si va a carte quarantotto tutti". La Christillin si è espressa in questo modo nel corso della tavola rotonda "Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo", nell'ambito del "Made in Italy Summit 2021".

SUPERLEGA - Membro del Consiglio Fifa, la Christillin ha parlato anche della Superlega: "I bilanci delle 12 squadre che erano iscritte al torneo della Super Lega 6 inglesi, 3 spagnole, 3 italiane cubavano solo per 2019 750 milioni di passivo. L'altro giorno sono usciti i bilanci della Juventus e dell'Inter: oltre 200 milioni di perdite in entrambi i casi. Il problema vero è un aumento di costi esponenziale che non segue assolutamente un eventuale aumento dei ricavi legati ai diritti televisivi e quant'altro".

MONDIALI - Infine, sulla proposta dei Mondiali ogni due anni riporta ansa.it: "Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d'accordo con questa proposta. Il rischio è quello di una saturazione del mercato".

