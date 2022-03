Fifa, Infantino: "Viviamo tempi difficili, chi ha potere fermi i conflitti!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione del 72° Congresso FIFA in corso di svolgimento a Doha il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha preso la parola per dire la sua sul difficile momento del calcio e non solo.

"Viviamo in tempi difficili, abbiamo vissuto una pandemia che ci ha ricordato come la salute venga prima di tutto, anche del calcio che è la cosa più importante delle meno importanti. Siamo riusciti a tornare a giocare, ed è stato possibile solo grazie al modo in cui la FIFA è governata oggi. Ora, quando vedevamo la luce alla fine del tunnel e ci avviciniamo a un fantastico mondiale in Qatar, cosa succede? La guerra, con la paura di un conflitto globale. Ci sono guerre terribili in tutto il mondo, non dobbiamo dimenticarne nessuno".

"Guardo all'Ucraina con il cuore pesante. Quando finirà questo terribile conflitto, così come gli altri in giro per il mondo il calcio potrà giocare la sua parte nel ripristinare i rapporti e la pace. Noi saremo lì, in Ucraina e ovunque nel mondo saremo necessari. La mia richiesta, a tutti coloro che hanno un po' di potere in questo mondo, è: fermate i conflitti e le guerre. Per i nostri bambini, per il nostro futuro. Per favore, dialogate. Anche col vostro peggiore nemico".