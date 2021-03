FIFA, prolungata la squalifica a Blatter e Vlacke: altri 6 anni e 8 mesi di inibizione

Nuova squalifica per Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, e Jerome Valcke, ex segretario generale. I due erano stati estromessi da tutte le attività legate al calcio già nel 2015 e nel 2016 e quelle sentenze del Comitato etico indipendente non sono ancora decadute. Allo scadere di queste, rispettivamente l'8 ottobre 2021 e l'8 ottobre 2025, si aggiungeranno altri sei anni e otto mesi di inibizione da tutte le cariche legate al calcio per entrambi. La camera giudicante ha stabilito che il signor Blatter ha violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse) e art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici) dell'FCE, mentre il Sig. Valcke ha violato anche l'art. 25 (Abuso di posizione).