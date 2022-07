FIFA23, addio al "Piemonte Calcio" torna la Juventus: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti i giocatori di FIFA saranno felici di riaccogliere in uno dei game più famosi la Juventus. La società bianconera è tornata sulla piattaforma in maniera ufficiale e quindi non sarà più il "Piemonte Calcio". Ad annunciarlo è stata proprio la pagina ufficiale della EA Sports: "La Juve è tornata su FIFA23. Nuove stelle nasceranno come gli eroi prima di loro La storia di un grande amore raccontata da Claudio Marchisio. Juve per sempre sarà".