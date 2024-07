Figc, Abodi: "Vogliamo dar vita a una nuova riforma, l'importante è che sia..."

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto a margine della premiazione delle final six della premier league libica, commentando lo scotto dell'eliminazione agli ottavi di Euro2024 e parlando del futuro della Figc: "Credo che sia stata presa la decisione giusta. C’era fiducia perché i colloqui della scorsa settimana aveva preso la direzione auspicata, ora dobbiamo approfittare del tempo a disposizione. Ci sono tutti i presupposti per iniziare una riforma. Non sono preoccupato dal rinvio delle elezioni, ma solo dal clima. Ciò che conta è che sia rispettoso e che tenga conto dei doveri nei confronti del calcio e dei tifosi: vogliamo offrire loro un sistema che funzioni totalmente". .