Figc, parte la riunione del Comitato di Presidenza: arriva Lotito - FT

Playoff, playout e algoritmo per la Serie A: saranno questi alcuni dei temi che verranno trattati nella riunione, fissata per le 10.30 di questa mattina, del Comitato di Presidenza della Figc. Fanno parte di quest'organo il presidente federale Gravina, il vicepresidente Sibilia, Claudio Lotito, Ghirelli e Beretta. Nello scatto, il presidente della Lazio arrivato in Federazione per il confronto.

Lazio, Inzaghi punta l'Atalanta: si pensa a un cambio orario per gli allenamenti

Serie A, Ricciardi (OMS): “Stadi aperti? Sì in alcune regione con zero casi”

TORNA ALLA HOMEPAGE