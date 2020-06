Lazio, Inzaghi punta l'Atalanta: si pensa a un cambio orario per gli allenamenti

Il 24 giugno alle 21.45 è in programma la sfida della Lazio contro l'Atalanta, la prima che i biancocelesti giocheranno dal momento in cui riprenderà il campionato di calcio dopo lo stop causato dal Coronavirus. In quel di Formello, è già partito il conto alla rovescia con le prove per arrivare al massimo della condizione e della concentrazione al big match. Intanto, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si sta definendo il programma che servirà per essere pronti all gare serali. Atalanta-Lazio si giocherà alle 21.45, dunque i biancocelesti dovranno cambiare un po' di abitudini. Gli orari dei pasti potrebbero essere posticipati di un'ora rispetto a quando si giocano le sfide alle 20.45. E la stessa cosa accadrebbe per gli allenamenti, con lo scopo di far abituare i calciatori alle diverse condizioni climatiche. In attesa di comprendere la possibilità di un ritiro di sette giorni, per ora la squadra sta lavorando ogni giorno, ad accezione della domenica.

