Abbonati, mezza Serie A non prevede il rimborso: voucher per il tifoso

Sono 356.358 i tifosi abbonati in tutta Italia, ma non tutti riceveranno indietro i soldi spesi per l’abbonamento: in particolare Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese sono le squadre a non prevedere forme di ristorno per i tifosi. Eccetto i voucher, utilizzabili per l'acquisto di nuovi biglietti, capi di merchandising o per vivere esperienze digitali. Il 50% della massima serie non prevede alcun rimborso dell'abbonamento o del tagliando acquistato per "cause di forza maggiore", riporta la rassegna stampa di Radiosei. Per i club giocare gli ultimi 12 turni a porte chiuse peserà sul bilancio per oltre 90 milioni di euro.